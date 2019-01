„Van Son niet meer verdacht lekken naar pers”

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt voormalig wethouder Jos van Son niet langer van het lekken van informatie naar het Brabants Dagblad over de burgemeestersbenoeming in Den Bosch. Wel denkt het OM dat hij informatie daarover heeft gelekt naar andere wethouders en of derden. Dat blijkt volgens zijn advocaat Esther Vroegh uit een nieuwe tenlastelegging die zij heeft ontvangen in de zaak.

Dat de aanklacht van lekken naar de pers is komen te vervallen, snapt Vroegh wel. „De enige juiste beslissing na het bekend worden van het onrechtmatig inzetten van opsporingsbevoegdheden en het afluisteren van mijn cliënt”, zegt ze daarover.

Ze is wel verbaasd dat haar cliënte verdachte blijft. „Ik rekende erop dat de zaak geseponeerd zou worden.” Dat het OM hem blijft verdenken van lekken naar andere wethouders bevreemdt haar. „Het betreft hier een groep mensen met dezelfde functie, voor wie ook geheimhouding geldt.” Het OM legt volgens haar niet uit wie de ‘derden’ zijn die in de tenlastelegging genoemd worden.