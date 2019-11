Van Rillandse kerk rest straks nog slechts de toren

Ruim twintig jaar stond de voormalige hervormde kerk van Rilland leeg. Sloop van het beeldbepalende maar vervallen bedehuis is nu onvermijdelijk. Maar dankzij inspanningen van een groep dorpelingen blijft de toren fier overeind.

In juni 1999 werd de Bathsewegkerk in het Zeeuwse Rilland aan de eredienst onttrokken als uitvloeisel van het samengaan van de hervormde gemeente en de gereformeerde kerk van Rilland-Bath.

Sindsdien stond het uit 1928 stammende gebouw leeg. In 2018 kocht plaatselijk aannemer Johan Berting de kerk. Een clubje enthousiaste gepensioneerde Rillanders heeft het pand intussen wat opgeknapt. Toch wordt de dorpskerk eind volgend jaar afgebroken. Johan Berting bouwt op de vrijkomende grond appartementen. Maar de kerktoren blijft staan, benadrukt hij.

Waarom alleen de toren?

„We hebben geprobeerd de kerk te behouden. Ik ben in overleg getreden met de gemeente Reimerswaal. Maar om het gebouw te restaureren was veel geld nodig. Er waren niet voldoende financiële middelen. Dat had ook te maken met het feit dat deze kerk geen monument is. Dan wordt het voor een gemeente lastig om de benodigde subsidies te krijgen. Nu het groepje gepensioneerden uit ons dorp sinds zomer vorig jaar vrijwillig allerlei herstelwerk aan de kerk heeft uitgevoerd, kan deze weer worden benut voor activiteiten. Maar je kunt van de gebruikers niet verlangen dat ze geld geven om het gebouw te redden.”

Maar het silhouet van Rilland mét kerktoren blijft wel intact

„Een beeldbepalende kerktoren wil je niet missen. Die hóórt bij een dorpsgezicht. De Klankbordgroep Rilland heeft zich ingespannen om de toren voor sloop te behoeden. De gemeenteraad verklaarde zich bereid daarvoor 250.000 euro beschikbaar te stellen. Inmiddels heeft dorpsgenoot Wim Beeke de torenklokken gerepareerd. Die zwegen jarenlang. Maar straks zullen ze, bijvoorbeeld tijdens begrafenissen, opnieuw luiden.”

De sloop van de kerk slaat wel een gat in het dorpshart

„Ja. Maar de zeven appartementen die ons bedrijf op de vrijkomende plek willen bouwen, passen toch goed bij de toren. Een deel van de kerkmuren blijft staan. Die verwerken we in de corridor die er komt tussen de toren en het nieuwe complex. De appartementen worden gebouwd in de geest van de Amsterdamse School.”

Zijn ze in Rilland blij met de nu gekozen oplossing?

„Ik denk dat de meeste inwoners zich er wel mee hebben verzoend dat deze kerk er straks niet meer is. Maar als iemand mij een miljoen euro zou geven, zou ik waarschijnlijk toch van sloop afzien en de kerk alsnog in oude luister herstellen. Dat geld komt er niet en op een gegeven moment moet je toch ook verder.”

