Van Rijn wil alles op alles zetten voor bescherming zorgpersoneel

De kersverse minister Martin van Rijn (Medische Zorg) wil alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat mensen in de zorg voldoende worden beschermd, en dat zij de apparatuur hebben die nodig is om hun werk te doen. Daarnaast moet alles in het werk worden gesteld om de capaciteit van de intensivecareafdelingen op te schroeven, en moet elke Nederlander ervan doordrongen raken hoe belangrijk het is om voldoende afstand tot anderen te houden.

Van Rijn werd eerder op de dag beëdigd en gaf maandagmiddag een korte verklaring op het ministerie. Hij zei dat veel Nederlanders de adviezen van de overheid al ter harte nemen, maar ging ook in op de beelden van afgelopen weekeinde van drukke parken, stranden en winkels.

„Dat kan echt niet meer”, aldus Van Rijn. „Bescherm uzelf, bescherm uw naasten, bescherm kwetsbare mensen, en bescherm de mensen in de zorg.” Hij riep Nederlanders op „sociale contacten tot een minimum te beperken”.

„Ik kan dit niet genoeg benadrukken: 17 miljoen mensen kunnen en moeten eraan bijdragen. Houd afstand, bescherm mensen om je heen en help daarmee mensen in de zorg om levens te redden.”

Van Rijn roept zorgmedewerkers op „goed op elkaar te letten. Dit is een sprint en een marathon. We moeten snel zijn, en het lang volhouden”.

Of er deze week strengere maatregelen volgen om het contact tussen mensen nog meer te beperken, daar wilde Van Rijn niet op vooruit lopen. Rond 17.00 uur spreekt de crisiscommissie van het kabinet opnieuw met elkaar, daarna volgen mogelijk verdere stappen.

Van Rijn begrijpt dat het mensen heeft verrast dat hij als PvdA’er toetreedt tot een kabinet waar zijn partij geen deel van uitmaakt. Het verzoek van de premier verraste hem ook. „Er zijn momenten in het leven dat politieke verschillen er niet toe doen. Ik ben zo opgevoed dat je er moet staan als er in zware tijden een beroep op je wordt gedaan. Wat mij betreft besteden we hier verder zo weinig mogelijk aandacht aan. Er zijn veel zaken die veel belangrijker zijn op dit moment.”