Van Rijn beëdigd als minister voor Medische Zorg

Martin van Rijn is door koning Willem-Alexander maandag beëdigd als minister voor Medische Zorg. De PvdA’er zal deze functie voor drie maanden vervullen.

Van Rijn zit op persoonlijke titel in het kabinet. Premier Mark Rutte vroeg hem eind vorige week tot het kabinet toe te treden, nadat VVD’er Bruno Bruins wegens oververmoeidheid was opgestapt.

De benoeming is een zeer uitzonderlijke stap, omdat de PvdA niet in de coalitie zit. Rutte zei vanwege de coronacrisis zo snel mogelijk een opvolger voor Bruins te willen hebben. „Hij is ervaren, direct inzetbaar en kent het ministerie heel goed”, aldus Rutte vorige week.

Na zijn beëdiging ging Van Rijn door naar het ministerie van Algemene Zaken voor overleg met Rutte. Hij geeft maandagmiddag een korte verklaring, en neemt later op de dag deel aan een bijeenkomst van de crisiscommissie van het kabinet.

Van Rijn was in het vorige kabinet staatssecretaris van Volksgezondheid en eerder topambtenaar op het departement. Hij is vrijdag al direct aan de slag gegaan. Het coronadossier is in handen gekomen van minister Hugo de Jonge.