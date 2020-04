Van Rijn: 4,5 miljoen mondkapjes per week nodig

In Nederland zijn 4,5 miljoen mondkapjes per week nodig om mensen in de zorgsector te beschermen tegen het coronavirus. Nederland heeft er 30 miljoen besteld op de wereldmarkt. Daar is het „een volstrekte Bonanza” met allerlei louche toestanden, zei minister Martin van Rijn (Medische Zorg) maandag bij OP1.

Volgens hem zoekt Nederland in alle uithoeken van de wereld naar mondkapjes en andere beschermingsmiddelen. Daar is nog steeds een tekort aan, waardoor er gevaar op besmetting is. Het is een enorme logistieke operatie. Nederland haalt de ladingen met spullen ook zelf met vliegtuigen op in het buitenland, zei Van Rijn, die nu twee weken in functie is als opvolger van Bruno Bruins.

Behalve de inkoop van mondkapjes, worden ook mogelijkheden ontwikkeld om kapjes te steriliseren zodat ze opnieuw kunnen worden gebruikt. Ook de productie van de kapjes in Nederland gaat omhoog. Tegelijk moet volgens hem ook goed worden gekeken naar slim gebruik van de mondkapjes, omdat ze niet bij alle handelingen opgezet hoeven te worden. Van Rijn kan niet zeggen wanneer de tekorten zijn opgelost.

De minister zei „ontzettend gelukkig” te zijn dat het aantal bedden voor de intensive care in twee weken tijd zo fors kon worden verhoogd dat er nu genoeg zijn om de ernstig zieke coronapatiënten te kunnen opvangen. Zondag werd bekend dat de capaciteit is uitgebreid naar 2400 ic-bedden, waarvan er 1900 voor coronapatiënten zijn en ongeveer 500 voor andere ziektegevallen. Twee weken geleden waren er nog 1100 bedden voor coronapatiënten beschikbaar.

Maandag lagen er ongeveer 1400 coronapatiënten op de ic.