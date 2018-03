Van Reys LVR verliest een zetel

De Liberale Volkspartij Roermond (LVR) van Jos van Rey heeft woensdag een zetel verloren en keert met negen zetels terug in de nieuwe raad. Jos van Rey zei in een eerste reactie dat zijn partij „met afstand de grootste partij is gebleven. Maar ik had liever tien zetels gehouden.”

Hij wees erop dat voor zover hij weet het voor het eerst is dat de PvdA verdwijnt uit de raad van Roermond. „Dat heb ik nog nooit meegemaakt”, zei Van Rey. Of de LVR, die nu in de oppositie zit, straks een coalitie kan gaan vormen is onduidelijk. „We gaan donderdag eerst een analyse maken van de uitslag”, zei Van Rey. Grote winnaar in Roermond was GroenLinks. Die haalde zes zetels, een winst van twee. Nieuwkomers SP en DENK haalden elk een zetel.

Van Rey moest wegens rugklachten in een stoel blijven zitten in het overvolle café aan de Markt waar de LVR bijeenkwam. Hij had zich naar eigen zeggen vertild aan twee dozen met boeken over hem, die afgelopen weekend verschenen.

De LVR werd vier jaar geleden uit het niets als nieuwkomer de grootste partij. De LVR was een jaar eerder opgericht door Jos van Rey en andere liberalen nadat de VVD Van Rey als lid had geroyeerd. Van Rey werd verdacht van corruptie, en is daarvoor door het hof eind vorig jaar veroordeeld tot een jaar voorwaardelijk. Daarnaast mag hij twee jaar lang geen wethouder worden. Hij ging in beroep bij de Hoge Raad.