Een 39-jarige Rotterdammer die wordt verdacht van moord dan wel doodslag op zijn 36-jarige vrouw blijft negentig dagen langer vast zitten. Dat heeft de rechtbank Rotterdam dinsdag besloten.

De vrouw werd eind augustus dood gevonden in een woning aan de Insulindestraat in Rotterdam-Noord. Ze is met messteken om het leven gebracht. De man was gewond. Hij werd in het ziekenhuis aangehouden.