Van moord verdachte flatspringer: Ik zit vast voor familie

‘Flatspringer’ Azzedine A. heeft in een getapt telefoongesprek tegen zijn vriendin gezegd: „Ik zit hier voor mijn familie”. Het is één van de aanwijzingen die justitie heeft dat A. en zijn maatje Anel B. achter de moord op Bredanaar Soufian Zouagh zitten, zei het Openbaar Ministerie voor de rechtbank in Breda.

Zouagh werd 9 januari 2018 doodgeschoten in een flat in Breda. De politie vond het lijk nadat ze A. en B. achterna zat. De twee vluchtten de flat in en sprongen of vielen daarbij van drie hoog van het balkon. De twee staan woensdag bij de rechtbank in Breda terecht voor de moord.

Justitie heeft ook nog een WhatsApp-gesprek waarvan ze denkt dat het tussen A. en zijn vriendin is. A. zou daarin zeggen Zouagh te willen doden. Als die zou gaan praten, zou de familie van A. namelijk worden gedood.

A. zei woensdag dat hij dat WhatsApp gesprek niet voerde. Hij zei woensdag ook dat hij in de cel zat, omdat hij niet wilde vertellen wie degene is die Zouagh waarschijnlijk wél doodde. „Daarom: ik zit hier voor mijn familie.”