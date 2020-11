Van moord op schoonmoeder verdachte huisarts: ik ben onschuldig

Een 60-jarige huisarts uit Maastricht die volgens het Openbaar Ministerie zijn schoonmoeder heeft vermoord, is onschuldig. Dat hield zijn advocaat Bart Welvaart vrijdag de rechtbank in Roermond voor.

Het OM beschuldigt de huisarts ervan in juli 2016 in het Maastrichtse verpleeghuis Martha Flora zijn 76-jarige demente schoonmoeder opzettelijk en met voorbedachten rade van het leven te hebben beroofd. Ook de 55-jarige echtgenote van de huisarts is verdachte in deze zaak, evenals een notaris. Zij worden verdacht van het het vals opmaken van akten.

De eerste zitting tegen de echtgenote vond vrijdag onverwachts en onaangekondigd achter gesloten deuren plaats. Een reden hiervoor is niet bekend.

Het OM verdenkt de man van moord, het opzettelijk iemand in hulpeloze toestand brengen en valsheid in geschrifte. Ook zou hij juni 2019 zijn vroegere advocaat bedreigd en beledigd hebben. Daarvoor loopt een aanklacht wegens bedreiging, smaad en laster.

De raadsman van de huisarts vroeg zich af of het OM in deze zaak wel ontvankelijk is. Er is geen enkel bewijs, aldus Welvaart. De doodsoorzaak van de vrouw is niet meer te achterhalen, waarmee elke basis voor een veroordeling wegvalt, aldus de raadsman. Een veroordeling kan alleen als de dood werd veroorzaakt door het toedienen van medicijnen met de bedoeling haar dood te veroorzaken, aldus de advocaat. De vraag of dit is gebeurd kan het OM niet beantwoorden, aldus de raadsman. Een schrift dat op de afdeling lag waarin verplegend personeel notities over medicijnen en behandelingen opschreef, is volgens Welvaart kwijt gemaakt. De raadsman stelt dat het OM zich louter baseert op roddel en achterklap van medewerkers van het verpleeghuis.

Hij laakte verder het op ruime schaal tappen van de telefoons van de huisarts en diens echtgenote, waardoor het medisch beroepsgeheim geschonden werd. Hij kondigde aan dat George W. zich op zijn zwijgrecht zal beroepen om het medisch beroepsgeheim niet te schenden.

Verder zei hij dat het verplegend personeel bij het tehuis de aanwijzingen van de huisarts vaak niet opvolgde, zodoende voorgeschreven medicijnen niet gaf, en niet-voorgeschreven medicijnen zoals morfine wel toediende.