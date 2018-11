Van lekken verdachte agent weer vrijgelaten

Een 40-jarige politieagent die donderdag in Zuid-Limburg werd aangehouden op verdenking van het lekken van informatie, is weer op vrije voeten. Hij blijft wel verdachte, bevestigde een woordvoerster van het Openbaar Ministerie (OM) maandagavond berichtgeving in de Limburger.

De man, werkzaam in het district Zuid-Limburg, wordt verdacht van het schenden van het ambtsgeheim en computervredebreuk. „Voor het onderzoek hoeft de verdachte niet langer vast te blijven zitten”, verklaarde de woordvoerster.

Tegen de man lopen inmiddels een strafrechtelijk en een disciplinair onderzoek.