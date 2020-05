Een 44-jarige agent die wordt verdacht van het lekken van vertrouwelijke informatie, blijft nog zestig dagen in de cel. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Utrecht besloten. De agent uit Vijfheerenlanden zit in voorarrest op verdenking van schending van de geheimhoudingsplicht, corruptie en computervredebreuk.

Of de man informatie doorspeelde naar criminelen, kon het Openbaar Ministerie nog niet zeggen. Ook is nog niet duidelijk over welke periode het lekken gebeurd zou zijn.