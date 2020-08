Van Laarhoven aangehouden in cel voor verhoor

Voormalig coffeeshopbaas Johan van Laarhoven is dinsdag voor verhoor aangehouden in zijn cel, meldt het Openbaar Ministerie. Het verhoor gaat over een onderzoek naar grootschalig witwassen rondom de coffeeshopketen The Grass Company, waarin hij een van de verdachten is.

Van Laarhoven is sinds begin dit jaar weer in Nederland, na bemiddeling van minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid). Hij zat 5,5 jaar in een Thaise cel, onder erbarmelijke omstandigheden, na een veroordeling tot 75 jaar voor witwassen. Netto moest hij daarvan twintig jaar uitzitten. Naar Nederlandse maatstaven is dat tien jaar en acht maanden, waardoor Van Laarhoven vanaf vrijdag de cel uit mag met een enkelband. De verhoren duren daarom alleen deze week, laat een woordvoerder van het OM weten.

„De verdenking in het Nederlandse onderzoek staat los van zijn veroordeling in Thailand. De man was nog niet eerder verhoord in het Nederlandse onderzoek”, aldus het OM in een toelichting. De 59-jarige oprichter van The Grass Company was volgens het OM al eerder gevraagd vrijwillig deel te nemen aan een verhoor door de politie. Omdat hij daar niet aan mee wilde werken, is hij aangehouden.

Wanneer de rechtszaak gaat plaatsvinden, is nog niet duidelijk. Het OM hoopt dat de inhoudelijke behandeling nog dit jaar kan beginnen.