Van Haren mag pumps geen rode zool geven

De schoenwinkelketen Van Haren mag geen pumps verkopen met een knalrode zool, omdat dat het handelsmerk is van het luxemerk Louboutin. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald.

Van Haren bracht in 2012 voor een paar tientjes de schoen 'Fifth Avenue by Halle Barry' op de markt, waartegen Louboutin een jaar later bezwaar aantekende. De juridische strijd duurt inmiddels al jaren. Vorig jaar stelde het Europese Hof van Justitie al dat de Franse schoenenontwerper Christian Louboutin het alleenrecht op de rode zolen kan claimen. De rechtbank in Den Haag volgt die beslissing.

De schoenen van Louboutin zijn wereldberoemd omdat ze door veel actrices worden gedragen.