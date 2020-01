Van Gogh Museum verwerft ‘kapitaal naakt’ van Degas

Het Van Gogh Museum in Amsterdam heeft een belangrijke pasteltekening van de Franse impressionist Edgar Degas verworven. Met de aankoop van ‘Badende vrouw’ uit circa 1886 is een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan. Het museum wilde de collectie al langere tijd aanvullen met een ‘kapitaal naakt’ van Degas. Het werk is woensdagochtend onthuld en krijgt een vaste plaats in een van de zalen.

‘Badende vrouw’ toont de achterzijde van een naakte vrouw die zich wast met een spons en in haar andere hand een handdoek houdt. Een deel van haar hoofd en haar benen vallen buiten het beeld. De tekening maakt deel uit van een groep van meer dan tien pastels uit de jaren 1884-1887. Deze werken tonen naakte vrouwen met hooguit een handdoek, een spons of een teil als attributen, die zich onbespied wanen en door de schilder en toeschouwer (in de woorden van Degas zelf) „als door een sleutelgat worden begluurd”.

Het werk was mogelijk ook te zien op de achtste en laatste impressionistische tentoonstelling van 1886 in Parijs. Degas toonde daar een selectie van zijn naaktpastels, die veel persaandacht genereerden. Ook Vincent van Gogh bezocht die tentoonstelling en vatte grote bewondering voor Degas’ naakten op.

Voordat Degas zich toelegde op de badende vrouwen, tekende en schilderde hij scènes uit het moderne Parijse leven zoals zich dat afspeelde in balletstudio’s, bordelen, cafés en het circus. Op latere leeftijd, toen zijn gezichtsvermogen achteruit ging, maakte hij ook beeldhouwwerken. Edgar Degas overleed in 1917 op 83-jarige leeftijd.