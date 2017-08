„Van Gogh Museum meest gewaardeerd in Europa”

Het Van Gogh Museum in Amsterdam heeft wereldwijd de op één na beste reputatie van de achttien meest beroemde kunstmusea. Het museum staat op de tweede plek, direct onder het Louvre in Parijs en gevolgd door het Rijksmuseum op nummer drie. Op de ranglijst van Europeanen heeft het van Gogh Museum de beste reputatie, met het Louvre op twee en het Rijksmuseum eveneens op de derde plek.

Dit is de uitkomst van een onderzoek van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Directeur van het Van Gogh Museum, Axel Rüger , is vereerd. „Het is onze taak het leven en werk van Van Gogh voor zoveel mogelijk mensen wereldwijd toegankelijk te maken, dat nu blijkt dat dit zo hoog gewaardeerd wordt vinden we uiteraard fantastisch.”

Uit het onderzoek blijkt dat het museum vooral populair is bij Fransen, Britten en Amerikanen. Japanse en Chinese bezoekers zijn iets minder positief. In eigen land scoort het Rijksmuseum volgens de onderzoekers verreweg het beste.

Op de wereldwijde ranglijst staan verder onder meer de Hermitage in Sint-Petersburg (4), British Museum in Londen (5), Musée d’Orsay in Parijs (6), Musei Vaticani in Vaticaanstad (7), Museo del Prado in Madrid (8), National Gallery in Londen (9) en Metropolitan Museum of Art in New York (10).

Qua bezoekersaantallen doen de Nederlandse musea het minder goed ten opzichte van Europese collega-instellingen, zo bleek onlangs uit de Museum Index van Aecom over 2016. In deze top twintig stond het Louvre (7,4 miljoen) eveneens op de eerste plaats. Het Rijksmuseum (2,2 miljoen) eindigde op de vijftiende plek en het Van Gogh Museum (2,1 miljoen) op de zeventiende.