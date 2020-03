Van Gogh Museum hoopt op snelle terugkeer gestolen schilderij

Het Van Gogh Museum in Amsterdam hoopt dat het gestolen schilderij ‘Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar’ van Vincent Van Gogh snel weer boven water komt. Volgens het museum gaat het om een „stemmig en charmant werkje”.

Het schilderij uit 1884 werd in de nacht van zondag op maandag gestolen uit het museum Singer Laren. „Dit is het enige schilderij van een dergelijk onderwerp uit deze periode toen Van Gogh vooral wevers schilderde”, aldus het Van Gogh Museum.

„De oude kerktoren op de achtergrond had voor Van Gogh een bijzondere betekenis. Het typische formaat, een zogeheten dubbel vierkant, twee keer zo lang als breed, gebruikte hij in deze periode weinig, maar het zorgt voor een panoramisch effect. Qua sfeer is het werk enigszins vergelijkbaar met het schilderij ‘Het uitgaan van de Hervormde Kerk te Nuenen’, dat Van Gogh iets eerder schilderde (begin 1884) maar later bijwerkte (herfst 1885).”

Op de voorgrond van het schilderij is een vrouw op een tuinpad te zien en op de achtergrond een oude kerktoren. Het kunstwerk is gemaakt met olieverf.