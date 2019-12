Van Gogh in Drents Museum trekt veel bekijks

Het kunstwerk Onkruid verbrandende boer (1883) van Vincent van Gogh trok op de eerste dag dat het in het Drents Museum was te zien al veel bekijks. Volgens een woordvoerder kwamen er zo’n duizend bezoekers op af, ruim drie keer zoveel dan op een normale doordeweekse dag.

De toegang tot het museum in Assen was dinsdag gratis en de deuren bleven ook langer open dan normaal. De nieuwe aanwinst, die samen met het Van Gogh Museum is aangekocht, lokte vooral veel mensen uit de buurt. „Ze zijn er trots op dat we dit werk hier hebben”, aldus de zegsman. Ze voelen zich volgens hem verbonden met het schilderij, dat de beroemde kunstenaar in hun provincie maakte.

Van Gogh verbleef in het najaar van 1883 in Drenthe en legde het landschap vast in schilderijen en tekeningen. Het doek, dat vorige maand op een veiling voor ruim 2,8 miljoen euro is gekocht in New York, is een van de weinige schilderijen uit deze periode dat bewaard is gebleven.

Het werk maakt deel uit van de tentoonstelling Barbizon van het Noorden - De ontdekking van het Drentse landschap 1850 - 1950, die tot en met 22 maart is te zien.