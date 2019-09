‘Van Gogh geen gekwelde eenling’

Het Noordbrabants Museum in Den Bosch opent zaterdag de tentoonstelling Van Goghs intimi; vrienden, familie, modellen. Het wil daarmee het beeld doorbreken dat Van Gogh (1853-1890) een eenzame, gekwelde man was die tijdens zijn leven amper waardering, respect of erkenning kreeg. „Dit beeld is feitelijk onjuist”, stelt het museum.

Met zijn directheid, bijna obsessieve gedrevenheid en kritische blik was hij niet altijd een gemakkelijk type, erkennen ze in Den Bosch, maar „velen waren ook op hem gesteld. Hij onderhield innige en veelal langdurige relaties met de mensen om hem heen: vrienden, familie, modellen, collega-kunstenaars en geliefden.” Ook was hij gek op kinderen.

Op de expo worden familie, dierbaren, liefdes en vriendschappen van Van Gogh in chronologische volgorde belicht. Ook zijn contacten met collega’s komen aan de orde, zoals Anton Mauve, Paul Gauguin, Henri de Toulouse-Lautrec en Paul Signac. Er zijn niet alleen portretten te zien, meer ook persoonlijke documenten zoals brieven, foto’s en schetsboekjes.

De tentoonstelling loopt tot medio januari.