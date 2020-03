Van Engelshoven praat met cultuursector over gevolgen virus

Minister Ingrid van Engelshoven gaat om de tafel met de cultuursector, om te praten over de gevolgen van de afgelastingen door het coronavirus. Ze doet dit naar aanleiding van een motie van D66, die afgelopen nacht in de Tweede Kamer is aangenomen.

De cultuurminister is blij met deze steun in de rug. De motie, die vraagt om een steunpakket, werd mede ingediend door GroenLinks, Partij van de Arbeid, 50PLUS, Partij voor de Dieren en DENK.

Bijeenkomsten met meer dan honderd aanwezigen kunnen voorlopig niet doorgaan, wat een enorme klap betekent voor onder meer organisatoren van voorstellingen en concerten en voor de medewerkers aan deze evenementen. In de kunstsector is het percentage freelancers volgens de motie 60 procent.

De Raad voor Cultuur sloeg donderdagavond ook al alarm en vindt het „niet meer dan logisch dat er ook passende compenserende maatregelen voor de cultuursector komen”. De Vereniging van Schouwburgen en Concertgebouwdirecties (VSCD) gaat zich volgens de eigen site „sterk maken om de situatie adequaat het hoofd te bieden. Daar waar mogelijk zullen podia voorstellingen verplaatsen naar een latere datum. Een aantal podia heeft de mogelijkheid om concerten zonder publiek te livestreamen. Onze podia informeren bezoekers hierover via hun eigen communicatiekanalen.”