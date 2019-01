Van Engelshoven onthult gedenksteen Huizinga

Minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) onthult komende woensdag een gedenksteen ter ere van historicus en schrijver Johan Huizinga in De Nieuwe Kerk Amsterdam. Aanleiding is het 100-jarig jubileum van zijn meesterwerk Herfsttij der Middeleeuwen.

Op 31 januari 1919 verscheen dit beroemde, invloedrijke werk dat generaties historici en studenten in binnen- en buitenland heeft geïnspireerd. Het is in meer dan twintig talen uitgegeven, van Engels, Frans, Duits tot Hebreeuws, Albanees en Russisch.

De onthulling vindt plaats in het bijzijn van kinderen en kleinkinderen van Huizinga, schrijver Bart van Loo en emeritus hoogleraar historische letterkunde Herman Pleij. De gedenksteen is ontworpen door Walter Nikkels.

Tal van bekende, maar ook minder bekende, schrijvers zijn in De Nieuwe Kerk begraven of worden herdacht met een gedenksteen.