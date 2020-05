Van drugshandel verdachte Nederlanders langer vast in Hongarije

De van omvangrijke drugshandel verdachte Nederlandse topsprinter Roelf B. en zijn vriend Gert-Jan N. blijven langer in de Hongaarse cel. Dat heeft het Hongaarse Openbaar Ministerie woensdag gemeld. Het is niet duidelijk tot wanneer de hechtenis is verlengd.

Volgens OM-woordvoerder Ferenc Rab blijven de twee mannen vastzitten omdat er sprake is van zowel herhalings- als vluchtgevaar. Rab verwacht dat de twee twintigers binnen enkele weken voor de rechter moeten komen. Tijdens die zitting zal het Openbaar Ministerie hun gevangenisstraffen van respectievelijk acht en tien jaar aanbieden als zij bekennen.

De 23-jarige N. is volgens het OM het brein in de zaak, daarom is tegen hem de hoogste straf geëist. N. en de 22-jarige B. hebben eerder al bekend.

De Hongaarse politie ontdekte afgelopen zomer tijdens muziekfestival Sziget bijna 2700 xtc-pillen en 20 kilogram joints bij de twee. De drugs hadden een straatwaarde van omgerekend ongeveer 300.000 euro. Volgens het OM gingen ze op professionele wijze te werk; ze hadden maar liefst 5000 gedrukte prijslijsten bij zich. De twee zitten sinds hun arrestatie in de cel.

Op drugsmisdrijven kunnen levenslange gevangenisstraffen staan in Hongarije. De drugswetten daar behoren tot de strengste van Europa.