Een 19-jarige man uit Amersfoort die zondagochtend in zijn woonplaats van een balustrade van drie hoog was gevallen, is ’s middags in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. De politie spreekt van een noodlottig ongeval.

Het ongeluk gebeurde aan de Ringweg-Randenbroek. Het slachtoffer werd met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht, maar de hulp mocht dus niet meer baten.