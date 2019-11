Van Dijk (NPV): Blijkbaar raakt folder een open zenuw

Dertigduizend abortussen per jaar; Nederland mag er nooit aan wennen. Vanuit die overtuiging verspreidt het Platform Zorg voor Leven volgende week een flyer in heel Nederland. „We hopen dat in alle kerken voorbede wordt gedaan.”

Platformvoorzitter Diederik van Dijk, directeur van de Nederlandse Patiëntenvereniging, was niet verrast door de heftige reacties die de aankondiging van de folderactie opriep. Het Humanistisch Verbond kwam met een brievenbussticker tegen deze „anti-abortusreclame” en PvdA’er Ploumen wilde een debat in de Tweede Kamer. „De afgelopen dagen bood het blad Linda gratis stickers aan met de nogal banale tekst ”Niet in mijn gleuf”, zegt Van Dijk. „Toch hopen we het overgrote deel van de huishoudens te bereiken. Alleen aan de wettelijke plicht om nee-neestickers te respecteren, zullen we voldoen.”

„Het is bijna sneu als er zo angstig wordt gereageerd”, vindt de voorzitter van Platform Zorg voor Leven. „Blijkbaar is de eigen overtuiging niet zo sterk dat er uiting aan een tegengestelde mening kan worden gegeven. Bovendien is het onverdraagzaam: in een land met vrijheid van meningsuiting is er kennelijk geen ruimte om kanttekeningen bij de abortuspraktijk te plaatsen. Daarop rust een taboe. Blijkbaar raken we een open zenuw. En dat terwijl de flyer heel fatsoenlijk is opgesteld, geen shockerende beelden bevat en nadrukkelijk niemand veroordeelt.”

Tegenover de tegenwind stond de massale steun voor de actie. „Als er onvoldoende geld was binnengekomen, zou dat als een nederlaag hebben gevoeld”, zegt Van Dijk. „Het nodige bedrag was echter binnen enkele weken binnen. Ook waren er ondernemers die toezegden een eventueel tekort te zullen aanvullen.”

Dat laatste was niet nodig. „Integendeel, enkele weken geleden hebben we aangegeven dat het streefbedrag royaal bereikt was. Met de opbrengst –zo’n 175.000 euro– kunnen we er zelfs nog een schepje bovenop doen: deze zaterdag verscheen in De Telegraaf, het Algemeen Dagblad en het Parool een paginagrote advertentie.” Die heeft dezelfde bedoeling als de flyeractie in de Week van het Leven: „We willen wijzen op de waarde van het ongeboren leven, we hebben oog voor de nood en pijn die er kunnen zijn als vrouwen een abortus overwegen, en we willen laten zien dat er alternatieven zijn en dat er goede hulp voor moeder en kind beschikbaar is.” Hulpvragers wordt in de folder dan ook de weg gewezen. Hulpverleners, met name bij Schreeuw om Leven, zijn volgens Van Dijk voorbereid op een toename van het aantal hulpvragen als gevolg van de verspreidingsactie.

Het platform koos bewust voor het laten bezorgen van flyers. „Een radio- of tv-spotje uitzenden had ook gekund, maar een folder in 5,3 miljoen brievenbussen heeft voordelen: je kunt je standpunt met meer woorden uitleggen, je kunt naar een website verwijzen en mensen kunnen de flyer laten liggen en hem nog eens rustig nalezen.”

Van Dijk is blij met de steun voor de actie. „Het onderwerp raakt mensen, dat merken we tijdens NPV-bijeenkomsten en dat zien we ook tijdens de Mars voor het Leven. Er is een geestelijke strijd gaande. Ik hoop dat er zondag in de kerken voorbede wordt gedaan. Abortus is een groot kwaad. Elk jaar worden gemiddeld 30.000 levens in de kiem gesmoord. Daar mogen we nooit aan wennen.”