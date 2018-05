„Van der Zwaan zit straf uit in Pennsylvania”

De Nederlandse advocaat Alex van der Zwaan zit zijn celstraf uit in de Amerikaanse staat Pennsylvania. ‘Gevangene #35255-016’ komt naar verwachting op 4 juni weer op vrije voeten, bericht CNN. De nieuwszender heeft gegevens over de Nederlander opgevraagd bij de federale Dienst Justitiële Inrichtingen.

De Nederlandse jurist is vorige maand in de Verenigde Staten veroordeeld tot 30 dagen cel en een boete. Hij had schuld bekend aan het liegen tegen onderzoekers van speciaal aanklager Robert Mueller, die de mogelijke Russische inmenging in de presidentsverkiezing onderzoekt.

Van der Zwaan heeft zich onlangs gemeld bij de gevangenis in Allenwood, bericht CNN. Daar zitten behalve de Nederlander nog 1242 gedetineerden achter de tralies.