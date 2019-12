Van der Rijt nieuwe burgemeester Brunssum

De gemeenteraad van Brunssum heeft dinsdagavond Wilma van der Rijt voorgedragen als nieuwe burgemeester van het Limburgse stadje. De 59-jarige CDA'er Van der Rijt is momenteel wethouder in Best, na eerder wethouder te zijn geweest in Heeze-Leende.

Van der Rijt volgt waarnemend burgemeester Gerd Leers (CDA) op, die een jaar geleden de rust in de turbulente gemeenteraad herstelde. De raad van Brunssum was bij zijn aantreden het toneel van heftige conflicten rond wethouder Jo Palmen, die negatief werd beoordeeld in een integriteitsonderzoek. Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken riep Palmen eind 2017 nog op om af te treden als wethouder. Maar dat weigerde hij, gesteund door een nipte meerderheid in de raad.

De oplopende spanningen in de hevig verdeelde raad leidden eind 2017 tot het opstappen van burgemeester Luc Winants (CDA), die naar eigen zeggen geen deel wilde uitmaken van een gemeenteraad die de regels van integer bestuur aan de laars lapte. Gerd Leers werd aangesteld om orde op zaken te stellen, iets waarin hij ook slaagde. Jo Palmen is overigens nog steeds wethouder.