Van der Goot staat verdachte moord advocaat bij

Advocaat Tjalling van der Goot staat de man bij die verdacht wordt van betrokkenheid bij de moord op Derk Wiersum, de advocaat van kroongetuige Nabil B. Dat bevestigde hij donderdag desgevraagd.

Van der Goot stelt in een verklaring dat hij en zijn kantoor de gevoeligheid van deze strafzaak beseffen. „Maar juist in een democratische rechtstaat is het essentieel dat rechtshulp aan iedere verdachte gegarandeerd blijft. De verdediging wordt door ons kantoor altijd gevoerd zonder aanzien des persoons en ongeacht de aard en ernst van het verwijt. " Ook stelt hij dat advocaten niet de daad verdedigen, maar de verdachte. „Het is aan een advocaat om te bevorderen dat de rechten van elke verdachte in het strafproces worden gewaarborgd. Op basis van deze principes wordt sinds begin oktober de bijstand aan onze cliënt verleend.”