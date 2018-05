Van der G.: OM maakt karikatuur van me

Volkert van der G., de moordenaar van politicus van Pim Fortuyn, vindt dat er een karikatuur van hem wordt geschetst. Van der G. heeft een kort geding aangespannen tegen de Staat om van zijn meldplicht af te komen, onder meer omdat hij wil emigreren.

„De landsadvocaat heeft het over het moeizame contact met de reclassering en schetst zo een karikatuur van mij. Maar ik ben altijd verschenen, op iedere afspraak, ik houd me aan alle voorwaarden.” Volgens hem maakt de reclassering fouten, onder meer door zijn verkeerde telefoonnummer te gebruiken. „Die komen vervolgens op mijn bordje terecht.”

De meldplicht is Van der G. opgelegd als een van de maatregelen voor zijn voorwaardelijke invrijheidstelling in mei 2014. Hij werd in 2003 veroordeeld tot achttien jaar celstraf voor de moord op politicus Pim Fortuyn in mei 2002. Met aftrek van zijn voorarrest zou zijn straf er eind april 2020 op zitten.

„Iedere zes weken zitten we elkaar aan te kijken. We hebben het over het kunstwerk aan de muur, over het weer. Waar zijn we nou met z’n allen mee bezig”, vroeg Van der G. de rechter over zijn contact met de reclassering. „Het Openbaar Ministerie wil twee partijen dwingen met elkaar te praten, maar alle twee zien dat niet zitten. Dan is het gedoemd te falen.”