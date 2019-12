Van den Belt stelt beslissing EO-Ledenraad uit

Prof. dr. Henk van den Belt heeft nog geen beslissing genomen over zijn positie in de Ledenraad van de Evangelische Omroep (EO), bleek zaterdag na afloop van de ledenvergadering van de EO.

In september liet Van den Belt weten zich te bezinnen op zijn positie binnen de EO-Ledenraad. Zijn beslissing zou hij zaterdag tijdens de ledenvergadering bekendmaken.

In een reactie geeft Van den Belt aan dat hij zijn keuze om wel of niet in de Ledenraad te blijven opnieuw in beraad neemt naar aanleiding van de ledenvergadering. Hij gaat daarnaast in gesprek met de directie van de EO. Die gesprekken zullen volgens hem op zijn vroegst over enkele weken plaatsvinden.

