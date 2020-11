Van corruptie verdachte Haagse wethouder heeft baan ministerie

De voormalige Haagse wethouder Rachid Guernaoui die wordt verdacht van ambtelijke corruptie, is sinds kort projectleider Vernieuwing Digi Inkoop bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Guernaoui meldt dit op zijn profiel op Linkedin.

Hij is maandag voor het eerst begonnen na een periode van thuiszitten, zegt hij tegen Omroep West. „Als je geen werk hebt, word je wakker met het idee: wat zal ik vandaag eens gaan doen? Vandaag werd ik wakker met het idee: Leuk, ik mag aan de slag”. Guernaoui was voordat hij wethouder werd rijksambtenaar en kon beroep doen op een terugkeerregeling, aldus de regionale omroep.

Guernaoui was tot oktober vorig jaar met zijn collega Richard de Mos wethouder voor de partij Groep de Mos. Ze stapten vorig jaar op als wethouder na onderzoek van de Rijksrecherche. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt Guernaoui en De Mos van ambtelijke corruptie. De twee zouden bevriende ondernemers hebben geholpen met vergunningen in ruil voor donaties aan de partij. De Mos nam ontslag als wethouder en keerde later terug als fractievoorzitter van Hart voor Den Haag/Groep de Mos.