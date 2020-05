Van corona herstelde asielzoekers terug naar opvanglocatie Sneek

Een deel van de groep asielzoekers die vorige week is overgeplaatst van het azc in Sneek naar de Willem Lodewijk van Nassaukazerne in Zoutkamp mag weer terug. Het gaat om mensen die bij de eerste testrondes in het azc met het coronavirus besmet bleken te zijn. Zij zijn hersteld en niet meer besmettelijk en hoeven niet meer in isolatie, meldt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

De groep van 27 asielzoekers werd overgeplaatst naar de kazerne in Zoutkamp omdat in het azc in Sneek onvoldoende ruimte is om de besmette bewoners en hun gezinsleden goed af te schermen. De verwachting is dat de komende dagen meer mensen vanuit Zoutkamp terug kunnen naar Sneek. Het gaat dan eveneens om mensen die met het coronavirus besmet zijn geweest, minimaal zeven dagen in isolatie hebben gezeten en 24 uur klachtenvrij zijn.

Daarnaast zal binnenkort de quarantaine aflopen voor de mensen die bij de testrondes in Sneek niet met corona besmet bleken. Zij moesten wel in quarantaine, omdat zij samenwoonden met familieleden of huisgenoten die met corona besmet waren.