Van Caldenborgh viert verjaardag met eigen expositie

Omdat het deze maand tachtig jaar geleden is dat de industrieel en verzamelaar Joop van Caldenborgh werd geboren, is er vanaf donderdag een speciale tentoonstelling in zijn eigen museum Voorlinden in Wassenaar. Naar het zich dinsdagmiddag nog liet aanzien, mogen de musea dan immers weer open.

Listen to Your Eyes heet de expositie van veertig werken, die Van Caldenborgh koos uit wat hij in zes decennia allemaal verzamelde. Ook gaf hij de tentoonstelling zelf vorm.

Volgens zijn museum is het een „visuele ontdekkingsreis die je meeneemt in het hoofd van de verzamelaar”. Van Caldenborgh lette vooral op schoonheid, maar ook op het verhaal of ambacht achter het kunstwerk.

Joop van Caldenborgh was zestien toen hij zijn eerste werk kocht en inmiddels is zijn grote collectie van moderne en hedendaagse kunst samengebracht onder de naam Caldic Collectie, naar het chemiebedrijf dat hij op 29-jarige leeftijd oprichtte. In 2016 opende hij museum Voorlinden.

Op de expositie Listen to Your Eyes zijn daar nu nu werken te zien van onder anderen Philip Akkerman, Juan Muñoz, Maurizio Nannucci, Robin de Puy, Bridget Riley, Jan Schoonhoven, Nils Völker en Yin Xiuzhen.