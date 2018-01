Van Brienenoordbrug gevaarlijkste stuk snelweg

De oostbaan van de Van Brienenoordbrug bij de oprit Feijenoord bij Rotterdam was vorig jaar de gevaarlijkste kilometer snelweg. Tussen de hectometerpalen 21,0 en 22,0 van de linkerbaan van de A16 vonden 48 ongevallen plaats, meldt de Stichting Incident Management Nederland. Op de tweede plek staat met 43 ongevallen de koploper van 2016, de noordbaan van de A12 bij Gouda.

De A1 tussen het tankstation Palmpol en de afrit naar de A30 is volgens het samenwerkingsverband van alarmcentrales een opvallende nieuwkomer in de lijst van gevaarlijkste wegvakken. Op dit stuk weg, dat vlak voor de afslag naar de A30 ligt, gebeurden vorig jaar 42 ongevallen, bijna drie keer meer dan in voorgaande jaren. Problemen met een te korte uitvoegstrook en de afsluiting van de N805 lijken hier debet aan te zijn.

Het wegvak op de Van Brienenoordbrug staat al jaren in de top tien van gevaarlijkste stukken snelweg van Nederland. De meeste ongevallen vinden daar plaats op de parallelbaan van de brug. Dat zou komen door de lage snelheid van het verkeer, dat van een zeer bochtige oprit afkomt. Veel automobilisten zouden de lengte van de invoegstrook onderschatten, en invoegen voordat ze voldoende snelheid hebben.

Op de A12 bij Gouda ging het vorig jaar beter dan het jaar ervoor. Tussen de hectometerpalen 27,0 en 29,0 werden 27 procent minder ongevallen geteld. De stichting vermoedt dat dit het gevolg is van de parallelroute langs de A12 die eind 2016 werd opengesteld. Automobilisten die vanuit Gouda naar Den Haag willen, hoeven daardoor niet langer de rijstroken naar Rotterdam over te steken om de rijbaan naar Den Haag te bereiken.