Van brandstichting verdachte boer voorlopig vrij

De rechtbank in Utrecht heeft woensdag de 36- jarige boer Gert S., die van meerdere gevallen van brandstichtingen wordt verdacht, onder voorwaarden op vrije voeten gesteld. S. heeft een halfjaar in voorarrest gezeten.

Gert S. uit Werkhoven ontkent in alle toonaarden dat hij de hand heeft gehad in de branden. In totaal gaat het inmiddels om zeven gevallen, in achtereenvolgens de dorpen Wijk bij Duurstede, Werkhoven en ’t Goy. De eerste brand woedde eind oktober 2018. In de weken daarna volgden er meer. Stallen en loodsen werden in de as gelegd. Tientallen stuks vee zijn er in de vlammen omgekomen.

S. werd in december 2018 aangehouden op verdenking van het stichten van branden in zijn bedrijf in Werkhoven, maar de rechter-commissaris stelde hem bij gebrek aan harde aanwijzingen op vrije voeten. In juli vorig jaar werd hij opnieuw gearresteerd, na een brand in zijn onderkomen in ’t Goy bij Houten. Dat had hij betrokken omdat zijn woonhuis in Werkhoven onbewoonbaar was geworden. Sindsdien zat hij vast.

Applaus

De in groten getale naar de rechtszaal gekomen familie en vrienden begroetten de beslissing van de rechtbank met een daverend applaus. De advocaat van Gert S., Tim Vis, die de vrijlating uitvoerig had bepleit, meent dat er geen snipper bewijs is voor de stelling dat S. de branden heeft gesticht. Volgens hem zijn er tal van aanwijzingen in andere richtingen.

Zo noemde Vis de naam van een ex-werknemer van de boer. Vis vindt dat justitie nader onderzoek naar hem moet doen.

Het openbaar ministerie had het nakijken. Justitie wilde S. in de cel houden. Niet alleen voor de brand in ’t Goy, maar ook voor het stichten van brand in een woning in Wijk bij Duurstede. Voor dat huis had de man eind 2018 een voorlopig koopcontract getekend. S. had behalve een boerderij een bedrijf dat hooi- en strobalen verpakte en bood in die woning huisvesting voor personeelsleden.

Witwassen

Justitie heeft een tweede onderzoek naar S. op touw gezet, dat gericht is op een reeks financiële malversaties, waaronder het witwassen van 475.000 euro. Ook die beschuldigingen wijst S. van de hand.

Op 23 januari bepaalt de rechtbank welk onderzoek er nog gedaan moet worden en welke getuigen er gehoord moeten worden. Woensdag gelastte de rechtbank al een extra, onafhankelijk onderzoek naar de brand in ’t Goy.

Woensdag was de tweede pro-formazitting, de inhoudelijke behandeling van de zaak is nog niet gepland.