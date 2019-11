Van Benthem wint Joost Zwagerman Essayprijs

Jolanda van Benthem heeft de Joost Zwagerman Essayprijs gewonnen voor haar essay Een te strak gespannen draad. De prijs werd maandag uitgereikt in Alkmaar, op de 56e geboortedag van schrijver Joost Zwagerman die in 2015 een eind aan zijn leven maakte.

Het essay is „een aangrijpend verhaal over een boer die aan zijn beroep te gronde ging”, stelt de jury. „De schrijfster onderzoekt hoe het zover heeft kunnen komen met de verwoesting van het landschap en het rigide utiliteitsdenken.”

De prijs, waaraan een bedrag is verbonden van 7500 euro, is een initiatief van de Van Bijleveltstichting en de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde en is bedoeld voor beginnende essayisten. Het is de tweede keer dat de prijs is uitgereikt.