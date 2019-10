Van Beek waarnemend burgemeester Gennep

Willibrord van Beek (70) wordt vanaf 14 oktober waarnemend burgemeester in de Limburgse gemeente Gennep. Dat heeft de provincie laten weten.

Van Beek vervangt de huidige burgemeester, Peter de Koning, die officieel per 1 november opstapt maar zijn taken begin september al heeft neergelegd. Er zou sprake zijn geweest van verstoorde verhoudingen binnen het college van burgemeester en wethouders. Drie wethouders stapten achter zijn rug om naar een vertrouwenscommissie en zegden het vertrouwen in De Koning op. Die zei op zijn beurt niet te weten waarom hij moest opstappen en sprak van een ‘stille coup’. Zijn vertrek leidde tot Kamervragen.

Volgens de Limburgse gouverneur Theo Bovens is de VVD’er Van Beek een ervaren bestuurder die goed past in het profiel en die rust kan brengen in het gemeentebestuur. Hij was van 2013 tot 2019 commissaris van de Koning in de provincie Utrecht. Daarvoor was hij waarnemend burgemeester in Bernheze. In 2006 was Van Beek voorzitter van de VVD-fractie in de Tweede Kamer en van 1998 tot 2012 Kamerlid.

Bovens verwacht dat een nieuwe burgemeester van Gennep al voor het zomerreces kan worden benoemd.