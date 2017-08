Van Barcelona tot Rotterdam

Een week geleden werd Catalonië getroffen door een dubbele terreuraanslag. Woensdagavond verplaatste de aandacht zich ineens naar Nederland, toen een Spaans busje met gasflessen opdook in Rotterdam. Een tijdlijn van de week tussen Ramblas en Maashaven.

- 16 augustus: Explosie bij een huis in de plaats Alcanar. Drie mensen komen om het leven, onder wie de imam van het plaatsje Ripoll. In het huis werden wapens gemaakt met meer dan dan honderd gasflessen, die ontploften.

- 17 augustus: Een gehuurde bestelwagen rijdt in op een menigte op de Ramblas in Barcelona. Dertien mensen komen om het leven. De bestuurder steekt vervolgens de chauffeur van een andere auto dood en vlucht.

- 18 augustus: Een auto met vijf mensen erin rijdt voetgangers aan in de badplaats Cambrils, ongeveer 100 kilometer onder Barcelona. De auto slaat over de kop, de inzittenden slaan met nepbomgordels om op de vlucht. Vier worden meteen doodgeschoten door de politie. De vijfde vlucht, steekt een vrouw dood en wordt in de omgeving ook doodgeschoten.

- 21 augustus: De bestuurder van de bestelwagen op de Ramblas, Younes Abouyaaqoub, wordt doodgeschoten in Subirats, ten westen van Barcelona.

- 22 augustus: Volgens de krant El Mundo wilden de terroristen eigenlijk een aanslag plegen op de beroemde Sagrada Familia. Frankrijk zegt dat de terroristen de afgelopen weken ook in Parijs zijn geweest. De imam heeft een tijdje in de buurt van Brussel gewoond.

- 23 augustus: Een busje met Spaans kenteken wordt tegengehouden bij de Maassilo in Rotterdam. Daar zou de band Allah-Las optreden. In het busje zaten gasflessen.