Van Baarle lijsttrekker DENK in Rotterdam

Stephan van Baarle wordt de lijsttrekker van DENK bij de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart in Rotterdam. De partij heeft dat bekend gemaakt. DENK heeft de ambitie de grootste partij te worden in Rotterdam.

Van Baarle, een geboren en getogen Rotterdammer, is beleidsmedewerker bij de Tweede Kamerfractie van DENK. Hij stond op nummer vijf bij de Tweede Kamerverkiezingen, waarbij DENK drie zetels haalde. Volgens van Baarle „snakt de stad naar de idealen van DENK” omdat steeds meer Rotterdammers zich in hun stad verdrukt voelen. Hij verwijt Joost Eerdmans van Leefbaar Rotterdam „vanuit zijn xenofobe ivoren toren” te roepen „dat halalslagerijen moeten verdwijnen en dat islamitisch onderwijs geen plek heeft in onze stad. Wij willen alle Rotterdammers die door dit geluid verdrukt worden houvast bieden en hoop geven.”

De tweede plaats op de DENK-lijst is voor Enes Yiğit, op drie staat Faouzi Achbar en op vier Natasha Hoesein.

Volgens voorzitter Selçuk Öztürk van DENK wil de partij „met deze diverse groep laten wij zien dat onze idealen breed gedragen worden in samenleving. Deze groep zal Rotterdam behoeden voor een klimaat waarin xenofobie wordt genormaliseerd en Rotterdammers meer worden uitgesloten.”

DENK doet voor het eerst mee met de gemeenteraadsverkiezingen. Volgens een peiling van Maurice de Hond van eerder deze maand zou de partij twee van de 45 zetels in de Rotterdamse raad halen.