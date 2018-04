Van Abbe stalt kunst bij Van der Valk

Het Van Abbemuseum in Eindhoven gaat samenwerken met het Van der Valk-hotel in die stad. Vanaf 23 april is daar een vitrine te zien met kunst uit het Van Abbe, ingericht door ontwerper Piet Hein Eek.

Deze vitrine, een glazen kar met kunst uit de collectie van het Van Abbe, komt in de hal van het hotel. „Het Van der Valk Hotel is als een poort tot Eindhoven, het verwelkomt jaarlijks vele gasten van binnen en buiten de stad. Er zitten vast mensen bij die het Van Abbe nog niet kennen, dus het is een prachtige plek om onze collectie te laten zien. We hopen natuurlijk dat veel mensen geprikkeld raken door de kunstwerken die in de vitrine te zien zijn én dat we ze ook kunnen verleiden om een bezoek te brengen aan het museum zelf,” zegt Christiane Berndes, hoofd collectie van het Van Abbemuseum.

Eek is ook enthousiast: „De uitdaging van deze tijd is dat je niet alleen een museum binnen de muren bent, maar dat je ook naar buiten toegaat, zodat mensen kunst op een andere manier gaan bekijken en ervaren.”