Van Aartsen: Geen vuurwerk bij ziekenhuizen

Waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen van Amsterdam wil volgend jaar in elk geval vuurwerkvrije zones rond zieken- en verzorgingshuizen in de hoofdstad. Dat zegt de eerste burger van de hoofdstad in een interview met De Telegraaf.

De Amsterdamse gemeenteraad heeft al ingestemd met een uitbreiding van vuurwerkvrije zones.

„Amsterdam heeft nu alleen vuurwerkvrije zones rond dierverblijven. Dat moet je uitbreiden naar ziekenhuizen en verzorgingshuizen. Dat snappen mensen best”, zegt Van Aartsen. De hoofdstad zelf organiseert een grootse vuurwerkshow.