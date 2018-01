Van Aartsen bezoekt Wittenburg na schietpartij

De Amsterdamse waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen is woensdagavond op bezoek in de wijk waar vrijdag de zeventienjarige Mohammed Bouchikhi om het leven kwam door een schietpartij. Van Aartsen nam een kijkje bij buurthuis Wittenburg, waar het gebeurde, en ging in gesprek met onder anderen buurtbewoners en familie van de slachtoffers.

De burgemeester bezocht dinsdag al de ouders van de omgekomen Mohammed, die vermoedelijk niet het beoogde doelwit was van de schutters. Bij de gesprekken in het nabijgelegen buurtcentrum De Witte Boei is ook familie van hem aanwezig, evenals mensen die bij de schietpartij waren en de imam die woensdagmiddag een uitvaartdienst voor de jongen leidde in de Nasr-moskee.

Door de schietpartij het buurthuis aan de Grote Wittenburgerstraat raakten ook twee andere jonge mensen gewond, een negentienjarige man en een twintigjarige stagiaire.