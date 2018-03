Valse brief over ‘stemdrempel’ in Rotterdam

In de gemeente Rotterdam is een valse brief in omloop waarin Rotterdammers wordt gevraagd een test af te leggen om te kijken of ze genoeg weten van ons democratische stelsel. De gemeente doet aangifte.

In de brief staat dat de zogenoemde stemdrempel vanaf 1 januari 2020 verplicht wordt in heel Nederland. Volgens de gemeente maakt de organisatie, die de brief onderschrijft met Stemdrempel, gebruik van het gemeentelijk logo. De bijbehorende envelop lijkt erg op de envelop waarin stempassen zijn verzonden.

De gemeente zegt niet bekend te zijn met de organisatie en onderstreept op geen enkele manier betrokken te zijn bij de inhoud van deze brief. Wie er achter de brief zit en met welk doel de brief is verstuurd is niet duidelijk.