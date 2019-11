Vals kapingsalarm vanuit toestel op Schiphol

In een vliegtuig op Schiphol met bestemming Madrid van de luchtvaartmaatschappij Air Europa is per ongeluk het kapingsalarm geactiveerd. Air Europa meldt dat niks is gebeurd en dat alle passagiers veilig zijn en snel een andere vlucht kunnen nemen. De vliegmaatschappij biedt op Twitter excuses aan voor het incident.

Meerdere hulpdiensten rukten woensdagavond uit naar Schiphol. Er werd opgeschaald naar GRIP 3. Die wordt afgekondigd bij een ernstige situatie die grote gevolgen kan hebben voor de bevolking.

Onder meer op sociale media gingen geruchten dat het om een kaping van een vliegtuig zou gaan. De Dienst Speciale Interventie (DSI) kwam naar de luchthaven.

Vrijwel gelijktijdig met het nieuws dat hulpdiensten zijn uitgerukt naar Schiphol werd bekend dat het Centraal Station van Utrecht is ontruimd omdat het brandalarm is afgegaan. Volgens ProRail gaat dat eveneens om een loos alarm.