Vallende sterren aan zuidelijk zwerk

Als de bewolking meewerkt, zijn er dit weekeinde veel vallende sterren te zien. Het hoogtepunt is maandagochtend vroeg, grofweg tussen 05.15 en 07.45 uur. Dan gaat de maan onder en is de zon nog niet op, dus is er geen licht om het schouwspel te verstoren. Als alles meezit, zijn bijna veertig vallende sterren per uur te zien.

In de dagen ervoor en erna zijn ook al meteoren aan het zwerk. Wie de vallende sterren wil zien, moet naar het zuiden kijken. „Je moet naar Orion kijken. Dat sterrenbeeld ziet er een beetje uit als een zandloper. Hij heeft twee heldere sterren boven, drie zwakkere sterren dicht bij elkaar in het midden en twee heldere sterren onder. Je hoeft niet naar één punt te staren, je hoeft alleen in die richting te kijken. Kijk ook naar links en rechts, naar boven en beneden, hou ongeveer de halve hemel in de gaten”, legt sterrenkundige Marc van der Sluys van de Radboud Universiteit in Nijmegen uit.

De sterrenregen is het beste te zien vanaf een donkere open plek. Van der Sluys: „Meteoren zijn zwakke flitsjes. Er zijn een paar heel felle meteoren, er zijn behoorlijk wat lichtsporen die minder helder zijn en verder zijn er een heleboel zwakke meteoren. Die zie je over het hoofd als de maan bijvoorbeeld schijnt. En als je onder een lantaarnpaal staat, zie je nul meteoren. Een donkere achtertuin is beter dan voor op straat.” Zijn advies: „Kleed je warm aan. In de herfst en de winter ga je niet voor je lol lang buiten zitten, bij 5 of 10 graden stilzitten is na een tijdje niet fijn meer.”

De zogeheten Orioniden zijn elk jaar in de tweede helft van oktober te zien. Ze heten zo, omdat het lijkt of ze vanuit het sterrenbeeld Orion komen. Het gaat om gruis van de komeet Halley, die in 1986 langs de aarde suisde. Elk jaar trekt de aarde door de staart van deze komeet. De stofdeeltjes schieten met 237.240 kilometer per uur door de dampkring, op 80 tot 120 kilometer hoogte. Daar verbranden ze. „Dan gaat de lucht om het steentje gloeien. Dat is het lichtspoor dat we dan zien, de meteoor. We zien niet het steentje zelf.”

Mensen in het zuiden en zuidoosten van het land hebben de beste kans om vallende sterren te zien. In het noorden en westen is het waarschijnlijk dichtbewolkt, denkt weerbureau Weeronline.