Vallende bouwkraan mist 3-jarig kind rakelings

Een hoge bouwkraan is maandagmiddag in Heel (Limburg) door nog onbekende oorzaak omgevallen. Een deel van het gevaarte viel in een tuin waar net een 3-jarig kind aan het spelen was. De kraan viel op een halve meter naast het spelende kind op de grond, zei een woordvoerder van de brandweer. Het kindje kwam met de schrik vrij.

De kraan raakte in zijn val een nieuwbouwwoning, enkele steigers en een schuur, aldus de brandweer. Niemand raakte gewond. „Maar bij het kindje en de ouders zat de schrik er goed in”, zei de woordvoerder van de brandweer.

Het ongeval gebeurde rond 12.30 uur op de Burgemeester Bongaartslaan in het Limburgse dorp. De vallende kraan vernielde ook een stroomvoorziening, waardoor de stroom in omliggende woningen is uitgevallen. Enexis is ter plaatse om het probleem op te lossen.

De ouders die beiden thuis waren tijdens het ongeval, hebben zich over het hevig geschrokken kindje ontfermd.