Valkhof toont leven van „middeleeuwse Máxima”

Hertogin Maria van Gelre (1380 - 1429) was een bijzondere, krachtige vrouw. Ze was hoogopgeleid, sterk en had veel invloedrijke vrienden. En wat tot nu toe onbekend was: ze had grote invloed op de politiek en het landsbestuur in haar tijd. Museum Het Valkhof in Nijmegen opent zaterdag een tentoonstelling over het jetsetleven van deze „middeleeuwse Máxima”, zoals deskundigen haar typeren.

Hoogtepunt van de tentoonstelling zijn de pagina’s uit het gebedenboek dat Maria van Gelre liet maken. Het boek is volgens neerlandicus Johan Oosterman van de Radboud Universiteit uniek. „Het bestaat uit drie delen. Mooier en rijker dan alle andere middeleeuwse handschriften.”

Het 1200 pagina’s tellende boek ligt in een kluis in de staatsbibliotheek in Berlijn omdat het eigenlijk te kwetsbaar is voor daglicht. Het werk wordt nu gerestaureerd. In de vorige eeuw zijn voor het laatst wat pagina’s uit het boek te zien geweest. Het Valkhof toont tot eind november twintig bladzijden en wisselt die daarna om voor twintig andere. Na de expositie in Nijmegen zal het volgens de samenstellers heel lang duren voor het publiek de miniaturen opnieuw kan zien.

De tentoonstelling is het resultaat van wetenschappelijk onderzoek waaraan meer dan vier jaar is gewerkt. Oorspronkelijk zou de expositie alleen over het boek van Maria van Gelre gaan, maar al snel bleek hoe belangrijk deze tot nu toe vrij onbekende vorstin was in haar tijd. „Over de rol van vrouwen in de middeleeuwen is nog veel te weinig bekend”, zegt museumdirecteur Hedwig Saam.

Het Valkhof heeft bruiklenen van sieraden, handschriften, beelden en gebruiksvoorwerpen uit de hele wereld gekregen om te kunnen laten zien hoe goedverzorgd de hertog en hertogin in het uitgestrekte hertogdom leefden. „Hertogdom Gelre was in politiek, cultureel en economisch opzicht vergelijkbaar met het invloedrijke Franse hof”, aldus het museum. ’

Ik, Maria van Gelre is tot en met 6 januari in Museum Het Valkhof te zien.