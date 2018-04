Vale gieren uit Artis terug in de natuur

Twee jonge vale gieren uit Artis zijn vrijgelaten in de natuur. De vogels vlogen afgelopen weekend uit op Sardinië. De Amsterdamse dierentuin helpt op deze manier om het aantal gieren op het Italiaanse eiland weer omhoog te brengen.

Volgens Artis hebben de gieren als aaseters een belangrijke rol in het ecosysteem. „Zij eten dode dieren en zijn dus de opruimers van de natuur”, zegt directeur Rembrandt Sutorius. De dierentuin werkt mee aan het natuurbehoudproject Life Under Griffon Wings, waarbij in totaal zestig gieren op Sardinië worden uitgezet.

De vale gier werd vanaf de jaren zeventig bedreigd. Boeren lieten vergiftigde karkassen op hun land liggen om de roofdieren te verdelgen. Daarop volgde nieuwe regelgeving, waardoor de natuurlijke leefomgeving van de gieren beter is beschermd. Ook zijn er projecten opgezet om de dieren terug te brengen in de natuur.

Artis liet één keer eerder een vale gier vrij, in 1990. De komende tijd worden de losgelaten vogels gemonitord aan de hand van een gps. Als het goed gaat, wil Sutorius dit vaker doen. „Op dit moment is er één net uit het ei en zitten er nog een paar in hun ei. Het zou dus volgend jaar weer kunnen.”