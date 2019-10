Vaker woningbrand door accu of batterij

Verzekeraars en de brandweer zien steeds meer branden ontstaan door zogeheten lithium-ionbatterijen, die zitten in elektrische fietsen, speelgoed, smartphones en tablets. Stichting Salvage, die namens verzekeraars eerst hulp biedt aan gedupeerden van een grote brand, kwam vorig jaar 100 keer in actie naar aanleiding van een brand door een accu of batterij. In 2017 was dat 72 keer het geval.

De brandweer vraag al langere tijd aandacht voor het veilig gebruik van accu’s en batterijen. Met name bij het opladen van de batterijen kan het fout gaan. Daarom adviseert de brandweer om de batterijen altijd in het zich te hebben op het moment van opladen.

Jaarcijfers van het Verbond van Verzekeraars wijzen wel uit dat het totaal aantal brandclaims vorig jaar is gedaald. In 2018 werd er 80.582 keer een beroep gedaan op de verzekering na brandschade, in 2017 was dat aantal nog 90.607. De meeste claims kwamen uit de provincie Limburg. Daar werden 14 claims ingediend per 1000 huishoudens. In Noord-Holland werd het minst een beroep gedaan op de verzekering: 7 claims per 1000 huishoudens.