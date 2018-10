„Vaker mensenhandel ontdekt in opvang”

Het Leger des Heils constateert steeds vaker dat mensen die een beroep doen op nacht- of dagopvang, het slachtoffer zijn geweest van mensenhandel. Omdat de reguliere opvangcentra vaak niet de juiste plek zijn om deze slachtoffers te helpen, ontwikkelt de hulporganisatie meer specifieke opvangplekken.

In die speciale opvanglocaties is het Leger des Heils beter in staat om mensen met opgelopen sociale en psychische schade te helpen. „Opvangen is hierin voor ons niet genoeg. Hier is specialistische zorg voor nodig zoals traumabehandeling. En de nodige veiligheid, die geboden kan worden op die speciale opvangplekken in de luwte”, aldus Cornel Vader, directeur van Leger des Heils in Nederland. Cijfers over het aantal slachtoffers kan hij niet geven.

De bijzondere opvang wordt inmiddels aangeboden in Amsterdam en enkele andere grote steden, maar ook in diverse andere West-Europese landen.