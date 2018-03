Vaker grotere verstoringen treinverkeer

Het treinverkeer had vorig jaar te maken met meer omvangrijke storingen dan het jaar ervoor. In totaal waren er dat jaar 628 grotere storingen, tegenover 610 in het voorgaande jaar. Dat blijkt uit woensdag gepubliceerde cijfers van spoorbeheerder ProRail.

Het aantal incidenten met een zeer grote invloed op het treinverkeer nam wel wat af. Van de 628 grotere storingen vorig jaar, was er in 92 gevallen sprake van een incident met een zeer grote invloed op het treinverkeer. Het jaar ervoor waren er nog 102 van dit soort incidenten.

Het aantal grote verstoringen op het spoor veroorzaakt door derden, zoals zelfmoord, aanrijdingen en stroomstoringen, nam vorig jaar verder toe. Ook extreme weersomstandigheden speelden het spoor vorig jaar vaker parten, aldus ProRail. Het aantal storingen door technische mankementen zoals kapotte wissels of seinen nam wel af.