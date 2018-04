Vaker geluidsoverlast op Amsterdamse grachten

In de Amsterdamse grachten zijn steeds minder pleziervaartbootjes. Toch stijgt het aantal meldingen van overlast, blijkt uit de jaarlijkse Grachtenmonitor.

De afgelopen jaren is het aantal bootjes flink verminderd. Het aantal geregistreerde bootjes is afgenomen met 36 procent naar 7276 ten opzichte van 2012 (11.290). De daling ten opzichte van 2016 (8293 vignetten) is 12 procent.

Vorig jaar kwamen 1339 meldingen binnen over overlast op het water, een stijging van 9 procent ten opzichte van 2016. Mensen ergerden zich vooral aan geluidoverlast op het water. Daarover kwamen 975 meldingen binnen, een stijging van bijna 30 procent. Het aantal meldingen over vaargedrag (89) daalde met de helft en over snelheid bleef nagenoeg gelijk (275).

Water-wethouder Udo Kock laat weten dat handhaven een prioriteit blijft, zo zijn er in de zomer extra controleurs ingezet in de avonduren. „We nemen alle meldingen serieus en onderzoeken nu hoe we nog efficiënter kunnen handhaven op regels bij geluids-, en snelheidsoverlast en op veiligheidsovertredingen, bijvoorbeeld door het invoeren van kentekens voor boten.”

Een andere maatregel die is genomen is een proef met eenrichtingsverkeer op de Prinsengracht. Die wordt verlengd tot april volgend jaar.